Ortigia-Lazio si gioca, negativo il secondo tampone per l'atleta ospite

Secondo tampone negativo per il giocatore della Lazio. La Asl di Roma ha dunque ha annullato il provvedimento di isolamento disposto per sei atleti della squadra capitolina.

Pertanto Ortigia- Lazio Nuoto si giocherà regolarmente dpmani sabato 7 novembre alle 15:00. La partita è valida per la prima giornata di campionato di Serie A1.