Pachino, pubblicato il decreto che stanzia 1,8 milioni di euro per il Comune

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia oltre 1,8 milioni di euro per il Comune di Pachino.

Ad annunciarlo è il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra: "Il Comune siracusano - spiega - riceverà 1.736.552,77 euro in quanto in dissesto finanziario e sciolto per infiltrazioni mafiose e altri 93.168,69 euro per la ristrutturazione di beni comunali o provinciali da destinare a Polizia di Stato e Carabinieri. La parte più importante - aggiunge il vice presidente del gruppo parlamentare alla Camera - proviene da un fondo da 10 milioni di euro, che sarà ripartito a 8 enti locali; la restante parte delle somme, vale a dire i circa 93 mila euro, è bene ricordare che oltre Pachino sono presenti anche Cassaro con 3.221 euro, Rosolini con circa 88 mila euro e l'ex Provincia regionale di Siracusa con 1,6 milioni. Per questa tranche di finanziamento - conclude - gli enti ai fini dell'assegnazione delle risorse dovranno farne richiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta per evitare di perdere lo stanziamento".