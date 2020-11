Noto, altri 6 positivi al covid: in totale sono 89

Sale a 89 il totale dei positivi attuali a Noto. Rispetto a ieri si sono registrati altri 6 casi.

A darne notizia è il sindaco Corrado Bonfanti, che precisa che sono sempre 6 i positivi under 13.

Gli anziani over 80 ricoverati al covid center del Trigona di Noto sono sempre 6 e le loro condizioni non sono preoccupanti.

Il primo cittadino, infine, informa che lunedì si terrà il mercatino, con un incremento di controlli della Polizia municipale e della Protezione civile.