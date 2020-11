Siracusa, aree verdi attrezzate: manutenzione al Monumento ai caduti

Dopo gli intervento nei i mini parchi di viale Tica e di San Giovanni, sono iniziati oggi i lavori di sistemazione e recupero di alcuni giochi installati al Monumento ai Caduti.

“Un luogo - dichiara l’assessore Carlo Gradenigo - particolarmente fruito dalle famiglie con bambini, e area di svago soprattutto in tempi di emergenza sanitaria”.

I lavori, coordinati dai servizi Verde pubblico e Provveditorato, prevedono la posa di un tappetino antitrauma.

Il Comune intanto è in attesa dell’approvazione e del finanziamento regionale del progetto inserito nell’ambito di una specifica misura, “parchi giochi inclusivi”, avviato dall’assessore Genovesi e che prevede l'acquisto e l'installazione di giochi e attrezzature accessibili anche a bambini con disabilità nei due parchi di via Ramacca e parco Ozanam.

Domani, infine, dalle 9,30 in poi, sempre al Monumento ai Caduti, si svolgerà l’iniziativa 'È ora di tagliarla': “Una mattina di impegno a favore del territorio - dice Gradenigo - mirata alla pulizia e allo sfalcio della pista ciclabile Rossana Maiorca che proprio lì ha inizio. Un’attività alla quale cittadini e associazioni sono stati invitati e alla quale potranno partecipare muniti di sacchi, guanti, forbici e ovviamente mascherine".