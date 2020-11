Siracusa, in casa 200 grammi di marijuana: arrestato 53enne

Nascondeva in casa, in un comodino e in un armadio della camera da letto, 2 confezioni di cellophane contenenti marijuana: la prima del peso di 197 grammi e la seconda con 26 grammi. E' stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Francesco Pugliara di 53 anni.

Ieri l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Ortigia, collaborati dai colleghi di Priolo Gargallo, Siracusa Principale, dal Nucleo Operativo e Radiomobile e da una unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi.

Rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, fra cui un coltello lungo 33 centimetri (con manico in legno e lama lunga 20 centimetri) e 2 mazze da baseball in legno.

La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti per accertarne la qualità.

Per Pugliara sono stati disposti gli arresti domiciliari.