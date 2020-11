Salta la gara Ortigia-Lazio Nuoto, positivo un giocatore della squadra ospite

Accertato caso di positività al Covid-19 di un giocatore della Lazio Nuoto dopo il giro di tamponi effettuato alla vigilia della partenza per Siracusa e messa in quarantena anche di altri sei atleti in attesa di ulteriori tamponi.

Salta, pertanto, l'incontro tra Ortigia e Lazio, previsto per domani alle 15.

La Fin, seguendo il protocollo sulla gestione dei casi di positività al virus, ha infatti disposto il rinvio del match a data da destinarsi.