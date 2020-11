Carlentini, violazione distanza interpersonale: sanzione di 400 euro per 2 giovani

Violazione della distanza interpersonale, misura prevista tra quelle contenute nel Dpcm anti covid, sanzionata dai Carabinieri a Carlentini.

Due giovani che non hanno mantenuto la distanza di almeno un metro sono stati multati per 400 euro.

I due erano stati identificati dai militari a seguito degli accertamenti effettuati su una lite avvenuta qualche giorno in piazza Diaz.