Portopalo, covid: chiuse le scuole di via Isonzo e via Tonnara fino a domenica 8 novembre

Chiuse, fino a domenica 8 novembre, le scuole di via Isonzo e via Tonnara a Portopalo.

Questa la decisione assunta in via precauzionale dal sindaco Gaetano Montoneri, dopo che un'intera famiglia di 5 persone, tra le quali un insegnate, sono risultati positivi al covid.

Il primo cittadino ha disposto anche la chiusura del Parco giochi di Piazza “Terrazza dei Due Mari” e l'effettuazione di tamponi rapidi gratis per 150 cittadini, scelti secondo contatti con l’Asp Siracusa,al drive-in presso l’Area Attendamenti di contrada Cozzo Spadaro.

"Raccomandiamo ai cittadini - scrive Montoneri - di mantenere la calma, ma prestare massima attenzione e cautela: limitando gli spostamenti e rispettando le misure di prevenzione"