Coronavirus, 152 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.322

Sono 152 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 1.322 con 1.147 pazienti ricoverati con sintomi, altri 157 in terapia intensiva e 17.222 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 25 decessi in più. In totale nell'Isola i positivi attuali sono 18.526.

Questi i dati contenuti nel bollettino pubblicato dal ministero della salute.

Questi gli altri positivi distribuiti nelle varie province: 86 a Trapani, 531 a Palermo, 2 ad Agrigento, 117 a Ragusa, 23 a Caltanissetta, 20 a Enna, 99 a Messina e 292 a Catania.