Sicilia in zona arancione, dal sistema confindustriale appello ai governi nazionale e regionale

Appello del sistema confindustriale siciliano ai governi regionale e nazionale per riportare l'Isola fuori dal perimetro di emergenza.

“Non intendiamo, in una fase così delicata, andare alla ricerca delle singole responsabilità, ma di certo - si legge in una nota - chiediamo un indispensabile senso di responsabilità nelle cause e nei rimedi. Auspichiamo che venga fatta una analisi critica dei parametri che ci hanno condotto nella fascia arancione – affermano Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa – al fine di mettere in atto misure che ci consentano di tutelare la salute e di affrontare il tema della tenuta del nostro sistema economico e sociale”.