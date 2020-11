Priolo, il sindaco Gianni: "Il decreto attuativo delle Zes trasferito all'assessorato regionale"

Il Decreto attuativo delle Zone economiche speciali è stato trasferito all’assessorato regionale alle Attività Produttive. E’ stato lo stesso assessore, Girolamo Turano, ad informare il sindaco Pippo Gianni, durante un incontro che si è tenuto ieri a Palermo.

Pippo Gianni parla di un risultato storico, di una speranza diventata realtà: “Priolo - ha ricordato il sindaco Gianni - è stato il primo Comune ad approvare il Piano Regolatore delle Zes, che rappresentano una grande opportunità per il nostro territorio, uno strumento concreto in grado di favorire gli investimenti e rilanciare l’occupazione. Adesso - ha concluso il primo cittadino - si apre una nuova fase. Non solo zona industriale, ma l’espansione di nuovi settori, che porteranno al nostro territorio sviluppo economico, lavorativo ed imprenditoriale”.

Nelle Zes sono previsti incentivi fiscali, più credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro e un consistente regime di semplificazioni, anche per quanto riguarda l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria, alle imprese che si insedieranno nelle aree interessate.