Siracusa, raccolta fondi per il Centro Ipazia: acquistato sistema di videosorveglianza

Una vera e propria gara di solidarietà per rendere sicuro il Centro Antiviolenza Ipazia, la struttura siracusana che si occupa di assistere le donna vittime di violenza.

Dopo la doppia incursione a inizio ottobre da parte di un uomo che aveva danneggiato l'ingresso del centro, in tanti si sono adoperati per risanare il danno subito. Il gruppo la Brigata Rosa ha promosso una raccolta fondi mentre Ermanno Adorno ha destinato una parte di fondi raccolti in una precedente iniziativa benefica al centro diretto dall'avv. Daniela La Runa. Con i 1.000 euro donati, ai quali si è aggiunto il contributo economico dell'attività commerciale di Salvatore Russo, è stato installato il sistema di videosorveglianza.

“Siamo davvero commosse dalle tante forme di solidarietà - dice Daniela La Runa - una comunità nella quale operiamo da anni con grande impegno e che non ha esitato, riconoscendo il grave momento di difficoltà attraversato dal Centro, a contribuire economicamente e in mille altri modi dimostrando vicinanza noi tutte e così di riflesso alle migliaia di donne che in questi anni abbiamo assistito e che ancora seguiremo ogni qual volta ve ne sarà bisogno”.