Sicilia in zona arancione, Scerra e Ficara replicano a Musumeci

"Pensare che la scelta di mettere la Sicilia nella zona arancioni nasca da una decisione politica o peggio da una volontà di affondare la Regione non solo è falso e stucchevole ma è a dir poco scarsamente istituzionale e scorretto".

Così i parlamentari nazionali siracusani, Filippo Scerra e Paolo Ficara replicano alle dichiarazioni del governatore siciliano Nello Musumeci e del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.

"L'Istituto superiore di Sanità - aggiungono - ha fatto delle considerazioni ad ampio spettro, analizzando 21 parametri e l'andamento del contagio nella regione, facendo le dovute considerazioni. Punti di cui i governatori, compreso Musumeci, sono perfettamente a conoscenza dallo scorso 30 aprile, visto che sono le stesse Regioni a inviare al governo i dati relativi a quei parametri. Cosa ha fatto la Regione per potenziare i trasporti? Cosa, per aumentare le terapie intensive e i posti letto ordinari? - concludono - poco o nulla".