Siracusa, contagi al centro riabilitativo: positivi 61 ospiti residenziali e una decina di operatori

Arrivano numeri più precisi sulla situazione dei contagi da covid all'interno del centro riabilitativo Sant'Angela Merici di Siracusa.

Tra gli ospiti residenziali sono 61su 62 coloro che sono risultati positivi e una decina sarebbero gli operatori.

Gli ospiti che vivono nella struttura come se fosse casa loro, stanno tutti bene così come gli operatori che sono stati posti in isolamento.

I tamponi molecolari sono stati eseguiti tra ieri pomeriggio e questa notte.

Secondo quanto è dato sapere, comunque la situazione è sotto controllo.