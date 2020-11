Siracusa, versa la caparra per l'acquisto di un escavatore ma il venditore sparisce

Un piccolo imprenditore della provincia di Siracusa acquista, su internet, un escavatore da un venditore del nord Italia e per assicurarsi il mezzo versa una caparra. L'affare risale a luglio scorso, dopo di che il venditore diventa irreperibile.

Da qui la decisione dell'imprenditore di denunciare l'accaduto in questura. Per depistare gli investigatori il presunto truffatore presenta una denuncia secondo la quale ignoti avevano attivato, a sua insaputa, l’utenza telefonica con la quale era stata perpetrata la truffa. La verifica dei tabulati telefonici, accerta, invece, che l’utenza telefonica utilizzata per la truffa, apparteneva in realtà all'uomo.

Il finto venditore è stato denunciato, pertanto, per sostituzione di persona e truffa online.