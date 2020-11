Noto, incendio in un immobile disabitato del centro storico: denunciati due 15enni e un 29enne

Due minori di 15 anni ed un giovane di 29 anni di Noto denunciati per danneggiamento aggravato seguito da incendio.

A settembre scorso si verificò un incendio in un immobile disabitato del centro storico. Giunti sul posto gli agenti accertarono che le utenze di luce e gas erano disattivate lasciando supporre l’origine dolosa dell’incendio.

Le immagini di videosorveglianza della zona avrebbero consentito di identificare i 3 ragazzi, che, dopo essersi trattenuti a circa 20 metri dall’abitazione, appiccavano il fuoco. Molto probabilmente, dopo aver forzato la porta d'ingresso, accendevano il rogo usando un accendino per poi dileguarsi in sella ad uno scooter. Ancora ignote le ragioni del gesto.