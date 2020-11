Augusta, carcere di Brucoli: siglato il nuovo Protocollo d'intesa locale

Siglato il nuovo Protocollo d'intesa locale per la Casa di reclusione di Augusta. A darne notizia è il segretario provinciale del Sinappe, Sebastiano Bongiovanni.

L'intesa è stata sottoscritta da Sinappe, Ussp, CislL Fns, Cnpp, Cgil Fp e Osapp: "Abbiamo tenuto conto - specifica Bongiovanni - della reale presenza numerica di poliziotti penitenziari in servizio e dei posti di servizio necessari per mandare avanti la delicata e complessa struttura".

Il nuovo Pil sarà attuato in toto a partire dal prossimo servizio programmato mensile di dicembre.

Le sigle sindacali hanno anche deciso di analizzare l’andamento del nuovo Protocollo d’intesa a marzo 2021.