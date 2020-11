Augusta, sequestrato cumulo di rottami ferrosi al porto commerciale

Sotto sequestro penale un cumulo di rottami ferrosi, circa 170 tonnellate, nel porto commerciale di Augusta.

L'intervento è stato effettuato dalla Guardia Costiera insieme aell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Il materiale era accatastato in un'area di circa 300 metri quadri, all’interno di un tratto in concessione ad un operatore portuale che è stato denunciato.