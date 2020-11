Siracusa, diventano 7 gli operatori del 118 positivi nella postazione di Ortigia

Sale a 7 il numero degli operatori del 118 in servizio nella postazione di Ortigia risultati positivi al covid. Oggi è arrivato l'esito del tampone per un altro operatore. Sono 6 autisti soccorritori e un infermiere.

Ad aggiornare la situazione è Renzo Spada, segretario provinciale Fsi-Usae.

Tutti è 7 si trovano in isolamento domiciliare.

Sempre più preoccupato Spada che reitera con urgenza la separazione logistica degli equipaggi in postazioni separate: "Continuando in questo modo - dichiara - rischiamo di perdere due delle tre ambulanze in servizio nel capoluogo."