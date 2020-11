Nuovo Dpcm, l'annuncio di Conte: la Sicilia è in zona arancione

La Sicilia è in zona arancione. L'annuncio del premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di questa sera nel corso della quale sono state elencate tutte le misure a cui le regioni, a secondo della fascia di appartenenza, dovranno attenersi.

Previste tre aree: gialla, arancione, e rossa e la Sicilia è stata inserita in quella arancione. Insieme alla Puglia.

Bar, ristoranti resteranno chiusi sempre, ma con possibilità di asporto fino alle 22 e nessuna restrizione per la consegna a domicilio. Vietato ogni spostamento da una regione all'altra o da un Comune all'altro, salvo comprovate ragioni di lavoro, studio, salute, evitando di spostarsi durante il giorno se non per necessità. Per il resto valgono tutte le regole delle zone gialle: chiusi i centri commerciali nei fine settimana, festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, 50 per cento di capienza sui mezzi pubblici, didattica a distanza integrale alle superiori, stop ai musei e coprifuoco dalle 22. Sospese scommesse, giochi e videogiochi. Rimangono chiuse piscine, palestre. Restano aperti centri sportivi.