Coronavirus, 41 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 1.155

Sono 41 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In tutta la Sicilia sono 1.155 con 1.105 ricoverati, altri 148 in terapia intensiva, 16.365 in isolamento domiciliare e 19 nuovi decessi. In totale i positivi attuali in tutta l'Isola sono 17.618. Questo quanto riporta il bollettino del ministero della salute.