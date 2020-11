Siracusa, contagi in un centro di riabilitazione: positivi 2 operatori

Due operatori del Centro disabili per utenti residenziali Sant’Angela Merici di Siracusa risultati positivi al covid.

Positivi sarebbero anche alcuni pazienti sottoposti a tampone rapido, per loro si aspetta adesso l'esito del tampone molecolare.

I due operatori sono già in isolamento. Verifiche in corso sui loro contatti da parte del Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Siracusa.

Sono tutti sono asintomatici.

"La direzione sanitaria dell’Istituto - si legge in una nota - si è subito attivata allertando l’Azienda sanitaria provinciale: sono stati eseguiti una serie di tamponi rapidi e in queste ore gli operatori sanitari dell’Asp di Siracusa stanno facendo eseguire i tamponi molecolari per una mappatura del Centro. Le persone risultate positive stanno tutte bene e sono già in isolamento così come prevede la normativa. Il Centro sta portando avanti regolarmente tutte le attività".