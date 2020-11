Siracusa, ritrovati i cavi elettrici delle torri faro rubati al cimitero

Sono stati ritrovati questa mattina, all'interno del cimitero di Siracusa, i cavi elettrici che alimentavano le torri faro installate in occasione della ricorrenza dei defunti.

L’immediata denuncia e la contemporanea chiusura dei cancelli di ingresso hanno impedito ai ladri di completare il furto e stamani i cavi sono stati recuperati: erano infatti nascosti in un’intercapedine pronti per essere portati via.