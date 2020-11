Priolo, cerimonia del 4 novembre al monumento ai Caduti

Priolo ha celebrato questa mattina la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una cerimonia sobria si è tenuta presso il Monumento ai Caduti di piazza Domenico Mignosa. Presente la Giunta, il Presidente del Consiglio, i rappresentanti delle Forze di Polizia e i volontari di Protezione Civile. Dopo la deposizione di una corona d’alloro ha preso la parola il Vice Sindaco, Maria Grazia Pulvirenti. “Oggi siamo qui - ha detto - per commemorare coloro che hanno amato, difeso e creduto in un futuro migliore, fino all’ultimo istante; rendiamo omaggio al loro coraggio e al loro sacrificio".

Anche il sindaco, Pippo Gianni, assente per impegni istituzionali, ha voluto ricordare “il sacrificio di tante persone, che per garantire un futuro migliore hanno perso la propria vita”. “Quest’anno - ha detto il primo cittadino - la ricorrenza del 4 novembre diventa anche capacità di resistenza, resilienza e vittoria di fronte ad una sfida come quella del Covid”.