Sortino, celebrazione del 4 novembre: corone d'alloro alle lapidi ai caduti

Sortino commemora il “Giorno dell'Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate”. Le celebrazioni, a causa del coronavirus, sono in tono minore per limitare la possibilità di contagio. Una piccola delegazione - composta da sindaco, Carabinieri, Vigili urbani e Protezione civile - ha posto oggi corone d'alloro sulle lapidi dei caduti al Municipio vecchio e una al monumento ai Caduti di fronte alla villa comunale.

“Una celebrazione in linea con le misure restrittive anti Covid-19 – dice il sindaco Vincenzo Parlato – ma come dice il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi come allora donne e uomini che prestano servizio nelle Forze Armate lo fanno con dedizione e onore. Ancora una volta le Forze Armate manifestano senso di responsabilità e spirito di servizio a favore della coesione nazionale".