Siracusa, l'Assostampa vara l'Osservatorio sulle fake news

Costituito, da Assostampa Siracusa, un osservatorio sulle fake news in rete.

Il team, distribuito su tre macro aree territoriali, sarà coordinato da Aldo Mantineo ed è formato dai colleghi Sergio Taccone per la zona sud, Gaetano Guzzardo centro e zona montana, Massimo Ciccarello per la zona nord.

Particolare attenzione alla rete dove, purtroppo, anche nella prima fase dell’emergenza, sono state diffuse delle fake che, aggiunte alla gravità del momento, possono alimentare ulteriori ansie e paure tra i lettori.

L’osservatorio, lì dove riterrà opportuno intervenire, segnalerà i casi scoperti che verranno comunicati alle autorità competenti e agli organismi di categoria.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di ribadire il ruolo primario dell’informazione professionale che non può essere messa in discussione da distorsioni mediatiche fini a sé stesse.