Sbarco nella notte a Marzamemi, in 39 arrivano in barca a vela

Ancora uno sbarco a Marzamemi. Nella notte in 39, di nazionalità irachena e iraniana, sono arrivati a bordo di una barca a vela.

Sono stati intercettati a poche miglia dalla costa del borgo marinaro e condotti dalla Guardia di finanza fino al porto.

Sono presenti alcune donne e bambini. Il tampone, a cui sono stati sottoposti come da protocollo, ha dato esito negativo.

Da qui il loro trasferimento in una struttura che si trova lungo la Statale 124.