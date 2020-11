Canicattini Bagni, uffici comunali chiusi per sanificazione

Chiusi per tre giorni, a partire da oggi tutti gli uffici comunali a Canicattini bagni. Lo ha deciso il sindaco Marilena Miceli con propria ordinanza.

"Alla luce di un nuovo generalizzato e preoccupante incremento dei contagi Covid-19 a livello nazionale e in provincia di Siracusa, disposta la chiusura, da mercoledì 4 Novembre 2020, degli uffici comunali per tre giorni per la sanificazione di tutti gli edifici pubblici ad iniziare dal Palazzo Municipale. Annullata la cerimonia della celebrazione del 4 Novembre prevista per oggi con la deposizione di una corona d’allora ai piedi del monumento ai caduti all’interno della Villa comunale"