Siracusa e Floridia, controlli: 4 denunce e sanzioni per 3.000 euro

Controlli straordinari dei Carabinieri ieri tra Siracusa e Floridia: complessivamente sono stati verificati 96 veicoli e 78 persone ed elevate contravvenzioni per più di 3000 euro.

Quattro siracusani sono stati denunciati: un 34enne per violazione dei domiciliari, altri due, di 62 e 48 anni per essersi allacciati abusivamente alla rete idrica pubblica, l'ultimo per porto abusivo di armi da taglio, durante un’ispezione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato con lama superiore ai 25 centimentri.