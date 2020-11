Auto ribaltata tra Belvedere e Floridia: non c'è traccia del conducente

Un'auto ribaltata con il quadro ancora acceso è stata trovata intorno a mezzanotte da una pattuglia della Sicur Service Sicilia sulla rotonda tra Belvedere e Floridia. Nessuna traccia del conducente né fuori né dentro la vettura.

Gli agenti di vigilanza hanno cercato tutto intorno, ma non hanno trovato nessuno. Fuori dall'auto carpette e raccoglitori che fanno pensare ad un'auto aziendale.

Allertati i carabinieri e il 118, in via precauzionale.

Secondo le prime notizie pare si tratti di un'auto presa a noleggio da qualche azienda del circondario. Resta da capire cosa sia successo e che fine abbia fatto il conducente.

IN AGGIORNAMENTO