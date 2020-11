Priolo, trasporto scolastico: si passa da 3 a 5 scuolabus

Passano da 3 a 5 gli scuolabus per il traporto scolastico urbano a Priolo.

Vengono così attuate le misure di prevenzione anti-Covid previste dal Dpcm del 24 ottobre scorso.

“Stiamo facendo il possibile - ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariachiara Gambuzza - per evitare disagi agli studenti e alle loro famiglie. Nonostante i continui cambiamenti legati all’emergenza, siamo riusciti anche questa volta ad attenerci in breve tempo alle nuove disposizioni. Da una capienza del 100% siamo passati all’80 e adesso al 50%”.

“Con l’aggiunta di due nuovi scuolabus - ha detto il sindaco Pippo Gianni - garantiremo un servizio migliore e soprattutto tuteleremo la salute dei nostri bimbi. Ricordo che tutti dovranno indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo e per tutta la durata del viaggio”.