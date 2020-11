Francofonte, positivi un'insegnante e diversi alunni del Dante Alighieri: il sindaco chiude la scuola

Tre ordinanze emesse dal sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, per contenere la diffusione da covid, che negli ultimi giorni ha preso a galoppare nel Comune della zona nord della provincia di Siracusa. I positivi attuali sono 31, come fa sapere il primo cittadino, che ha deciso dimettere un freno deciso al possibile rischio di ulteriori contagi anche alla luce del decesso registrato ieri..

Per questo ha deciso per la chiusura temporanea di Villa Idria e la sospensione del mercato settimanale del mercoledì. In entrambi i casi il provvedimento entra in vigore da domani e lo resterà fino a nuova disposizione.

L'ultima decisione riguarda la chiusura da domani 4 novembre e fino a giorno 9, della scuola materna, primaria e secondaria di I grado dell'istituto comprensivo Dante Alighieri a seguito della positività "di un'insegnante e di vari minori". Disposta la chiusura anche per la scuola materna "Regina Elena.

"Si raccomanda - esorta Lentini - di uscire di casa per esigenze strettamente necessarie ed evitare assembramenti, tenendo conto del fatto che il numero dei positivi probabilmente sarà in aumento".