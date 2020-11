Priolo, contributi per le società sportive: istanze entro il 12 novembre

Un contributo straordinario destinato alle società e alle associazioni con sede sociale e attività svolta a Priolo nella stagione sportiva 2019/2020.

L'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune. Potranno presentare istanza le società che usufruiscono di strutture non di titolarità del Comune, dentro o fuori paese. Saranno rimborsate non solo le somme relative all’affitto di impianti sportivi, ma anche le spese di trasporto sostenute per il raggiungimento degli impianti, sia per gli allenamenti, che per le gare di campionato interne. Le istanze potranno essere presentate entro il 12 novembre prossimo, utilizzando lo schema di domanda pubblicato sul sito.

“Questi contributi - ha fatto sapere il sindaco Pippo Gianni - non venivano erogati da anni".