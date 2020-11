Siracusa, sospesa domani la raccolta dell'umido: non ci sono spazi per conferire

Sospesa per domani a Siracusa la raccolta dell'organico dalle utenze domestiche per carenza di disponibilità di spazi dove conferire.

“La nostra provincia e moltissimi Comuni siciliani - spiega l’assessore con delega ai Rifiuti, Andrea Buccheripagano in questi giorni le inefficienze della Regione nell'ultimo ventennio. Tutti i Comuni si stanno adeguando al regime della raccolta differenziata, ma più aumentano le quantità di rifiuti prodotti in modo differenziato e più aumentano i problemi. Garantiremo però, la massima efficienza nella raccolta dell'indifferenziato e delle altre frazioni merceologiche. Quello dell'organico è un problema vecchio e diffuso su tutto il territorio regionale a cui il Comune ha cercato di porre rimedio con il Regolamento del compostaggio domestico e di comunità approvato nel settembre dello scorso anno. Da allora sono moltissime le utenze che ne hanno fatto richiesta, che si sono dotate di compostiere domestiche e che potranno usufruire dello sconto del 15% della Tari. Nel territorio comunale - conclude - due esempi di compostaggio di comunità sono il Vivaio comunale e l'istituto Einaudi che servono moltissime utenze della zona nord della città e che riescono a produrre un compost di alta qualità"..