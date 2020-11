Siracusa, covid e scuole: due classi in isolamento tra Wojtyla e Paolo Orsi

Due scuole siracusane con classi in isolamento: sono l'istituto comprensivo Wojtyla e il Paolo Orsi.

In ciascuna scuola è stato rilevato un caso positivo.

Come prevede l'apposito protocollo, il Dipartimento prevenzione dell'Asp ha disposto la quarantena per gli studenti positivi, mentre per i compagni di classe è scattato l'isolamento.