Siracusa, vertenza Ideal Service: sospensione parziale delle attività

Sospensione parziale delle prestazioni dei lavoratori Ideal Service.

E' la cooperativa che ne dà comunicazione ai sindacati: "A oggi - si legge nella nota - nonostante l'avvio di diverse procedure, il Committente non ha ancora provveduto ad affidare i servizi residuali (catalogazione, archiviazione e riproduzione informatica dei documenti analogici/cartacei) che fino al 30 settembre erano svolto all'interno del servizio a supporto dell'amministrazione comunale".

Da qui la parziale sospensione dei servizi per i quali era in bilico la posizione di 12 lavoratori, in attesa della nuova procedura per individuare il nuovo soggetto esecutore.

Essendo impossibile individuare i lavoratori per i quali l'attività è sospesa, l'azienda ha deciso di operare una riduzione dell'orario di lavoro per tutto il personale, 62 lavoratori che saranno impiegati nelle attività prorogate o aggiudicate temporaneamente secondo il criterio della rotazione.

Estremamente critico il giudizio del segretario della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez: "Tutto questo grazie ad una firma del commissario straordinario che non arriva e alla mancata progettazione del Comune di Siracusa".