Francofonte piange un morto per covid, il cordoglio dell'amministrazione comunale

Ieri si è registrato un morto per covid a Francofonte. La notizia è stata diffusa dalla pagina istituzionale del Comune nella quale il sindaco e l'amministrazione esprimono il loro cordoglio alla famiglia del concittadino.

"E' una notizia dolorosa, piena di sofferenza, che coinvolge l'intera collettività francofontese - si legge nella breve nota - ed arriva in un momento critico per il nostro paese. Tanti i cittadini positivi, molti gli isolati, ma soprattutto tanta solitudine quale manifestazione di un virus subdolo e purtroppo pericoloso".

Reiterato, infine, l'attenzione e il rispetto delle prescrizioni di legge.

Nell'ultimo aggiornamento sui dati covid resi dall'amministrazione comunale il 30 ottobre si contavano 19 positivi.