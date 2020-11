Noto, integrazione oraria per i dipendenti comunali a tempo indeterminato

“Via libera all’integrazione oraria per i dipendenti comunali a tempo indeterminato di Noto”.

Ne dà notizia il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, dopo l’approvazione della delibera della giunta che rende merito all'amministrazione comunale per "aver dato dignità ai dipendenti comunali che attendevano da anni il riconoscimento dell’integrazione oraria e ai dirigenti aziendali della Cisl Fp del Comune di Noto.

"Ci attendiamo adesso che quanto contenuto in questo provvedimento si traduca in fatti concreti, dando finalmente il giusto e sacrosanto riconoscimento ai dipendenti comunali di Noto permettendo di offrire, oltretutto, anche una migliore qualità di servizi al cittadino. Per questo restiamo vigili affinché si giunga adesso all’attesa integrazione oraria dell’intero personale dell’ente comunale”.