Siracusa, positivi altri 3 operatori del 118 della postazione di Ortigia

Sale a 6 il numero degli operatori del 118 in servizio nella postazione di Ortigia. Ai primi 3 se ne sono aggiunti altrettanti: si tratta di 2 autisti soccorritori e un infermiere.

I primi 3 sono autisti soccorritori

A darne notizia Renzo Spada, segretario provinciale Fsi-Usae.

Anche i nuovi 3 positivi si trovano in isolamento domiciliare. Nel frattempo si attende l'esito dei tamponi effettuati agli altri colleghi.

Sempre più preoccupato Spada che chiede con urgenza la separazione logistica degli equipaggi in postazioni separate: "Continuando in questo modo - dichiara - rischiamo di perdere due delle tre ambulanze in servizio nel capoluogo."