Attacco a Vienna, 3 morti e feriti: uno dei terroristi in fuga

Sale a tre il bilancio delle vittime delle sparatorie, una delle quali alla Sinagoga, avvenute a Vienna ieri sera alla vigilia del lockdown.

Si tratta di due passanti e uno dei terroristi ucciso dalla polizia. Lo riferiscono le autorità viennesi.

Nelle sei sparatorie nel centro della città, sono rimaste ferite 15 persone 7 delle quali in maniera gravissima. Tra i feriti anche un agente che è fuori pericolo. Almeno uno del commando è ancora in fuga. Secondo il cancelliere austriaco, "il movente antisemita per il momento non è escluso".