Palazzolo Acreide, chiuso da oggi l'asilo di via Fava: il sindaco Gallo "C'è un caso da verificare"

Da oggi l'asilo Polisport di via Fava a Palazzolo Acreide è chiuso in via precauzionale e lo sarà fino a data da stabilire.

La decisione è stata comunicata ieri sera sui social dal sindaco Salvatore Gallo attraverso un video. Una decisione presa di comune accordo con la preside della scuola e con l'Asp.

"C'è un caso da chiarire, una situazione da definire - dice il primo cittadino - dobbiamo mettere in sicurezza prima di tutto i bambini e le famiglie. Quando saranno fatti tutti gli accertamenti e sarà verificato il caso in questione, daremo ulteriori notizie e si potrà riaprire la scuola".