Siracusa, illuminata l'edicola votiva in onore della Madonna delle lacrime in Ortigia

Da questa sera, lunedì 2 novembre, giorno dei funerali di Salvo Accolla, l'edicola votiva in onore della Madonnina delle Lacrime, tra via Dione e via dell'Apollonion sarà illuminata grazie alla proposta di Alessandro Maiolino del direttivo di Dracma, e alla collaborazione del sindaco di Siracusa Francesco Italia.

"Un piccolo gesto puramente simbolico - dichiarano il presidente Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Maiolino - che sarà accompagnato da qualche altro intervento di ripristino decoro dell'edicoletta".

Anche Dracma si unisce alla richiesta formulata da Ramzi Harrabi di intitolare il vicolo dove abitava Accolla proprio al maestro.