Coronavirus, 174 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.024

Continua a crescere il numero dei nuovi positivi in provincia di Siracusa. Dopi i 100 nuovi casi di ieri, oggi se ne contano altri 174.

In tutta la Sicilia sono 1.024 con 1.025 pazienti ricoverati con sintomi, altri 142 in terapia intensiva, 14.897 in isolamento domiciliare, altri 18 decessi. In totale nell'Isola i positivi attuali sono 16.064.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle altre province: Palermo 209, Catania 258, Messina 92, Ragusa 249, Trapani 15, Agrigento 8, Caltanissetta 19.