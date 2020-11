Siracusa, nuova stretta nell'accesso al tribunale dal 4 novembre

Nuova stretta nell'accesso al tribunale di Siracusa a seguito della persistenza dell'emergenza epidemiologica.

Con un provvedimento a firma del presidente del tribunale facente funzioni, Antonio Alì, riconferma le disposizioni, integrandole, del 2 settembre scorso.

Potranno accedere liberamente solo gli operatori istituzionali, professionisti e forze dell'ordine. Gli utenti non professionali potranno accedere previa prenotazione. Rimane obbligatorio l'uso delle mascherine, il controllo della temperatura corporea e la frequente igienizzazione delle mani.

Ai giudici civili viene raccomandata, ove possibile, la modalità della trattazione scritta e del collegamento audiovisivo a distanza. Per evitare assembramenti i giudici, sia civili che penali, mantengono la suddivisione dell'udienza per fasce orarie. Non manca poi la raccomandazione rivolta a tutti i giudici, civili e penali, a celebrare tutte le udienze a porte chiuse.