Siracusa, positivi al covid tre operatori del 118: sintomi lievi e isolamento domiciliare

Tre operatori del 118 in servizio a Siracusa positivi al covid nella postazione unificata di Ortigia.

Tutti e tre sono al momento in isolamento domiciliare visto che avrebbero avuto sintomi lievi.

Per gli altri 7 colleghi è stato già effettuato il test sierologico che ha dato esito negativo, adesso l’Asp ha richiesto il tampone molecolare.

"Alla luce di quanto accaduto - dichiara Renzo Spada, segretario provinciale Fsi-Usae - torniamo a chiede, come avevamo già fatto in occasione della prima fase dell'emergenza, di sottoporre ciclicamente il personale sanitario a tampone, sia per intervenire in via preventiva che per evitare che gli operatori possano diventare veicolo di contagio, tutelando così i pazienti"