Avola, portò via denaro ad alcuni coetanei quando era minorenne: arriva la condanna definitiva

Deve scontare quasi un anno di reclusione per una rapina impropria commessa a Mantova ai danni di suoi coetanei quando aveva ancora solo 16 anni.

Giuseppe Carbé, oggi 24enne, è stato raggiunto da un'ordinanza di esecuzione pena emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

Il giovane, insieme ad alcuni suoi conoscenti, si appropriò con la forza degli spiccioli di altri ragazzi.

La condanna è ora divenuta definitiva e Carbé dovrà scontarla in un istituto di pena, non essendo state accolte le sue istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e misure alternative a causa di altri reati commessi nel frattempo.

Da qui il suo trasferimento nel carcere minorile di Catania.