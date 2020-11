Noto, controllo del territorio: sanzioni per oltre 6.000 euro

Tre giorni di intensi controlli del territorio nel centro storico di Noto e nelle aree periferiche da parte degli uomini del commissariato supportati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Complessivamente sono state identificate 172 persone, controllati 104 veicoli ed elevate sanzioni per oltre 6.000 euro per il mancato rispetto delle norme del codice della strada.

Controllate anche 36 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

A tutti è stato ribadito l'invito a rispettare le norme in vigore sull'emergenza sanitaria.