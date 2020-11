Siracusa, intervento antidroga al parco Robinson: recuperate cocaina e hashish

Si trovava al Parco Robinson quando alla vista della Polizia si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. E' accaduto ieri pomeriggio.

Sul posto gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di cocaina e 23 di hashish abbandonati dallo spacciatore.

Nella prosecuzione dei controlli nelle piazze di spaccio del capoluogo, in via Italia 103, un 18enne trovato in possesso di una modica quantita di cocaina, consegnata spontaneamente, è stato segnalato per uso di stupefacenti, mentre un altro giovane, anch'egli 18enne, intervenuto a difesa dell'altro ragazzo, è stato denunciato per guida senza patente. La moto che guidava, una Honda Sh 300, è risultata essere sottoposta a fermo amministrativo, è stata confiscata.