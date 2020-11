Siracusa, esplosione di un grosso petardo davanti la porta di un'abitazione in via Algeri: un ferito lieve

Un grosso petardo è stato fatto esplodere ieri sera intorno alle 22,30 davanti la porta di un'abitazione in via Algeri, a Siracusa.

La deflagrazione, avvertita dai residenti della zona, ha danneggiato la porta d'ingresso dell'appartamento in cui vive una coppia. Il padrone di casa ha riportato lievi ferite.

Sul posto si è recata la Polizia di Stato. Indagini avviate dalla Squadra Mobile.