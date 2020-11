Nuovo Dpcm: possibile slittamento a domani. Ipotesi coprifuoco alle 21

Coprifuoco in tutta Italia dalle 21. Sarebbe l'ipotesi di compromesso tra la richiesta di una chiusura nazionale dalle 18 fatta da alcune Regioni e l'indicazione del governo per restrizioni limitate alle aree in cui l'indice di contagio è più alto.

Diversificare le misure tra zone rosse e resto del Paese. E' questa l'impostazione a cui sta lavorando il governo per mettere a punto il nuovo dpcm

Tra le misure proposte c'è la chiusura dei musei, dopo cinema e teatri. Nelle aree a maggior contagio, si pensa a bar e ristoranti chiusi anche a pranzo; didattica a distanza anche in seconda media e obbligo di mascherina per le lezioni in presenza di elementari e prima media. Fra le restrizioni sul tavolo c' è l'interruzione della mobilità interregionale, fatto salvo ragioni di lavoro, la chiusura dei centri commerciali nei weekend.

Per sciogliere i nodi, è possibile che slitti a martedì il nuovo Dpcm. Conte è impegnato oggi in comunicazioni alla Camera e al Senato: alle 12 il premier parlerà nell'Aula della Camera. Il premier illustrerà le possibili nuove misure anti Covid. A seguire si svolgerà il dibattito e, quindi, il voto sulle risoluzioni. Alle 17 Conte si sposterà al Senato. Anche a palazzo Madama è previsto il voto dopo l'intervento del presidente del Consiglio.